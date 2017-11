Gigi Hadid niet bij Victoria's Secret-show

Hadid maakt het nieuws zelf bekend via Twitter: "Ik baal er zo van dat ik er niet bij kan zijn in China! Ik hou van mijn Victoria's Secret familie en ben in gedachten bij mijn meiden! Ik kan niet wachten om de show op televisie te zien en ik weet zeker dat het weer prachtig wordt. En ik kan nu al niet meer wachten tot volgend jaar!!"

De tweet is opmerkelijk, omdat het model geen reden geeft voor haar plotselinge afwezigheid. Op 28 augustus plaatste het topmodel nog een foto van haarzelf tijdens een doorpas bij het lingeriemerk, waarbij ze schreef: "Het is en blijft altijd een droom om voor de Victoria's Secret show gevraagd te worden!!!"

Eind augustus lag Hadid onder vuur in China, nadat ze een filmpje op sociale media had gezet. Hierin maakte ze volgens sommige mensen Aziaten belachelijk, doordat ze een Buddha met dichtgeknepen ogen nadeed. Boze fans reageerden dat het model niet meer welkom was in China, waarop Hadid een excuus in het Mandarijn maakte op Weibo, een groot Chinees sociale media-platform.

Of Hadids afwezigheid bij de show hier mee te maken heeft is niet bekend.