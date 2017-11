Klaas Dijkhoff door Esquire uitgeroepen tot best geklede man

Dijkhoff versloeg de overige genomineerden: atleet Gregory Sedoc, de pianospelende broers Lucas en Arthur Jussen, televisiepresentator Maurice Lede en singer-songwriter Lucas Hamming.

De verkiezing werd dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Lezers konden via de website van Esquire hun stem uitbrengen. Vorig jaar werd acteur Achmed Akkabi uitgeroepen tot winnaar.

Nooit eerder won een politicus deze prijs. Wel won twee keer eerder iemand die later de politiek in zou gaan. In 1998 was dat Pim Fortuyn, in 2001 Bram Moszkowicz. Andere bekende oud-winnaars zijn Jules Deelder, Michiel Huisman en Humberto Tan.