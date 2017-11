Relatie met Waylon kwam onverwacht voor Bibi Breijman

"Ik zag het zelf ook niet echt aankomen", vertelt de 26-jarige vlogster in een video op YouTube over haar nieuwe vriend. "Dit soort dingen gebeuren als je denkt dat je er niet voor openstaat."

Breijman, die bekend werd dankzij haar deelname aan Oh Oh Cherso, zag eerder dit jaar haar relatie met Noël Xavier Barão na bijna negen jaar stuklopen. Volgens de vlogster gebeurde dat omdat ze al langere tijd niet meer gelukkig was binnen die relatie. "Mensen in mijn omgeving zeggen nu dat ze me eindelijk weer vrolijk en zonder zorgen zien."

Chemie

Breijman leerde Waylon kennen bij het RTL-zangprogramma It Takes Two, maar toen speelde er volgens de vlogster nog niks. "Veel mensen zeiden dat ze chemie zagen tussen ons, maar die zagen we zelf echt niet. Buiten de opnames hadden we nul contact met elkaar."

Nadat de vlogster was gevraagd voor een concert in Ahoy, kreeg ze weer contact met de 37-jarige Waylon. "Hij vroeg me mee uit eten en toen begon het eigenlijk. Ik had helemaal geen behoefte aan een nieuwe man, al helemaal niet zo snel. Maar als je verliefd wordt, word je verliefd."