Marco Borsato is 'nooit de mooiboy geweest'

In gesprek met Beau Monde zegt de 50-jarige zanger dat het misschien zelfs bevorderlijk is geweest voor zijn carrière. "Ik ben nooit een bedreiging geweest voor mannen als hun vrouwen naar mijn optredens gingen."

Borsato zegt dat ook hij "periodes van gekte" heeft meegemaakt. "Waarin ik maar met mijn heupen hoefde te wiegen en vrouwen gilden. Elke zanger maakt zoiets mee. Gekkigheid."

Mooi voelt de zanger zich als zijn vrouw Leontine naast hem ligt en hem aankijkt. "In de hectiek van het leven hebben we onze eigen bezigheden. Vanmorgen was zo’n moment dat we elkaar aankeken en elkaar echt zagen. We realiseerden ons dat we dat net even te weinig hadden gedaan de afgelopen tijd en voelden weer de kracht en energie van ons als man en vrouw. Geweldig om dat na twintig jaar nog te voelen."