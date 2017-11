Meek Mill eist vrijlating uit gevangenis en beëindiging proeftijd

Dat meldt TMZ. Volgens Meek en zijn advocaten is zijn gevangenisstraf van twee tot vier jaar een gevolg van een wraakactie van een rechter tegen hem.

"Rechter Genece Brinkley heeft herhaaldelijk ongepast persoonlijk en professioneel advies aan de beklaagde aangeboden,"verklaarde Mills advocaat aan Billboard. Naast het feit dat de rechter volgens Mill niet objectief is, vindt hij ook dat hem gratie moet worden verleend omdat hij nu volwassen is. Daarnaast is hij een verantwoordelijke vader met een beroep en ''over het algemeen" afgekickt.

Isoleercel

Ook zou de 30-jarige rapper volgens zijn advocaten onterecht in de isoleercel zijn gezet. Vanwege zijn status als beroemdheid zou dit veiliger voor de rapper zijn.

De advocaten van de ex-vriend van Nicki Minaj hebben juridische documenten ingediend waarin zij stellen dat Mill "een slachtoffer is van zijn eigen bekendheid", meldt TMZ.

De rapper zou de isoleercel slechts een uur per dag mogen verlaten. Volgens zijn advocaten zijn officieren van de gevangenis bezorgd dat interactie tussen Mill en de andere gevangenen tot onrust leidt.

Zij pleiten ervoor dat de rapper de isoleercel moet verlaten, omdat zijn afzondering niet goed voor zijn mentale gestel zou zijn. Ook zou het 'slecht zijn voor de creativiteit' van de artiest.

Geschonden voorwaarden

Mill werd in 2008 opgepakt voor het dealen van drugs en illegaal wapenbezit. Daarvoor kreeg hij een celstraf, maar hij werd eind 2009 vervroegd vrijgelaten.

In 2015 kreeg de muzikant, die eigenlijk Robert Rihmeek William heet, huisarrest opgelegd, omdat hij de voorwaarden van zijn invrijheidstelling had geschonden. De rechter stelde toen dat hij terug de cel in moest als hij nog een keer de mist in ging.

Eerder dit jaar ging het fout toen Mill werd opgepakt na een vechtpartij op het vliegveld van St. Louis en in augustus was het opnieuw raak toen hij werd gearresteerd wegens roekeloos rijden.

Een rechter in Philadelphia oordeelde begin november dat de rapper zich schuldig had gemaakt aan het schenden van de voorwaarden van zijn proeftijd en legde hem een gevangenisstraf op van twee tot vier jaar.