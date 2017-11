Roddeloverzicht: Wietze was naïef en liefde voor Waylon overviel Bibi

Er zijn allerlei redenen om een relatie te beëindigen: je partner houdt er een affaire (of twee) op na, je beste vriend blijkt achter je rug om allerlei onzin over je te verkondigen of je lievelingscollega wil toch liever z'n eigen carrière bevorderen dan jou verder helpen.

Iemand doodzwijgen is dan een optie, maar voor je gemoedstoestand is het wellicht toch beter om de confrontatie aan te gaan.

Wietze de Jager koos voor de laatste optie: nadat hij door zijn radiomaatje Mattie Valk werd 'genaaid' stuurde hij een lange brief, waar hij vier dagen aan werkte. Die brief stuurde hij naar Mattie, maar ook naar andere mensen met wie de twee hadden samengewerkt.

In de brief schreef Wietze precies wat hem dwars zat. Hoe hij zich genaaid voelde, omdat Mattie achter zijn rug om had onderhandeld met radiozender Qmusic en daar een contract voor zichzelf had geregeld. Hoe hij teleurgesteld was in Mattie, met wie hij in de loop der jaren toch flink wat had meegemaakt. Zowel op de zender als daarnaast: Mattie en Wietze deelden lief en leed.

Mattie bood meerdere keren zijn excuses aan en zei dat hij dingen achteraf anders had willen doen. Maar Wietze is duidelijk: voor hem is de band met Mattie definitief kapot. "Ik ben gekwetst, dat soort pijn kende ik niet, de pijn van de intense vertrouwensbreuk."

Wietze gaat door zonder Mattie en Mattie zonder Wietze. Van de brief die Wietze heeft geschreven aan zijn oud-collega heeft hij geen spijt. Al vindt hij zichzelf wel 'naïef' dat hij het verhaal aan "teveel" mensen heeft gestuurd. "Ook aan het oude team, dat ik een verklaring schuldig was. Hij is uitgelekt, dat was niet de bedoeling."

Wietze is naar eigen zeggen alweer "vele stappen verder". "Ik hoef niet alles te begrijpen. Hij moet zelf maar weten of dat dikke contract en die auto onze breuk waard waren."

Niet sexy

De wereld bevat een heleboel aantrekkelijke mensen. Bekende mensen, maar ook onbekende mensen, die anderen het hart op hol brengen en die voor iedereen duidelijk 'sexy' zijn. Natuurlijk: er zijn wat twijfelgevallen waarvan de één wild wordt en die de ander niks vindt, maar er zijn ook universele knappe mensen.

People bekroont ieder jaar de meest sexy man op aarde. Meestal zijn dat mannen waar de meeste mensen het over eens zijn: zij zijn echt sexy. Zo is Brad Pitt al twee keer benoemd en hebben ook Johnny Depp, Richard Gere en George Clooney de titel twee keer op hun naam staan.

Ieder jaar zijn er wel wat mensen die twijfelen over de keuze van het Amerikaanse blad: is Channing Tatum nu echt de meest sexy man op aarde? Vorig jaar werd Dwayne 'The Rock' Johnson uitgeroepen tot extreem aantrekkelijk en werden er al wat vraagtekens geplaatst, maar dit jaar slaat alles.

Blake Shelton, countryster en ultieme cowboy, is door het blad benoemd tot de 'Sexiest Man Alive'. Met een sexy fotoshoot in People viert de vriend van Gwen Stefani en The Voice-coach zijn nieuwe titel.

Waar het in huize Shelton-Stefani feest was, viel de hele entertainmentwereld over elkaar heen: zijn er dan zo weinig aantrekkelijke mannen dat we Blake deze eer moeten geven?

"Blake Shelton is een man en hij leeft. Dat is alle eer die hij verdient", aldus iemand op Twitter. "Blake Shelton is sexy als je een man aantrekkelijk vindt die je alles kan vertellen over hartige, gezonde hondenvoeding" en "Blake Shelton is, op zijn best, de meest sexy man tijdens een barbecue".

Niet alle mensen die vallen op mannen zijn blij. De wereld verdient een betere sexy man dan Blake, zo luidt de conclusie. En daar zijn best wat suggesties voor, zo blijkt uit verschillende modebladen: Ryan Gosling, Idris Elba of Liam Hemsworth. Er valt nog zoveel te kiezen.

Blake moet er ondertussen wel om lachen: op Twitter deelt hij een video waarin hij een aantal van de gemene berichten voorleest. En om nog even extra duidelijk te maken dat het commentaar hem niets doet, voegt hij er ook nog een hashtag aan toe: #donthatemecauseimbeautiful (haat me niet omdat ik mooi ben).

IJskonijn

Bridget Maasland leek begin dit jaar zeker van één ding: ze hoefde niet per se weer een jonge vriend. Na haar verschillende geliefden die zo tien jaar met haar verschilden, was de 43-jarige presentatrice nu klaar voor een man van haar eigen leeftijd. "Ik kan me voorstellen dat ik bij een niet al te groot leeftijdsverschil meer in dezelfde levensfase zit. Daarom sluit ik een wat oudere man niet uit. Ze moeten alleen wel in beeld springen."

Ondanks haar eigen bedenkingen bij weer een jongere vriend is de liefde blind, ook voor leeftijd, en dus is Bridget toch weer gevallen voor de charmes van iemand die een paar jaartjes met haar verschilt. Vijftien om precies te zijn. Sinds een paar maanden is de presentatrice namelijk smoorverliefd op de 28-jarige Bram.

"Ze staan vol in het leven en zijn gepassioneerd. Met een open blik. Misschien val ik daar gewoon eerder op", aldus Bridget over haar liefde voor jonge mannen.

Liefde, dat is het nu echt. Volgens Privé weet Bridget het nu zeker: ze is echt heel erg verliefd. "Het gaat heel goed met ons", vertelt ze blij. "Ik ben gelukkiger dan ooit, écht heel gelukkig."

En dat terwijl Bram in eerste instantie niet zo gecharmeerd was van Bridget. Sterker nog: ook hij dacht ze een "ijskonijn" was, iets wat vaker gezegd wordt over de presentatrice. "Maar na de eerste avond zei ik al tegen haar: 'Je bent eigenlijk heel lief.'"

Tussen Bram en Bridget zit het goed en ook Bridgets zoon Mees heeft haar nieuwe vriend al goedgekeurd. De presentatrice weet precies hoe ze het introduceren van een nieuwe geliefde moet uitvoeren. "Je moet er gewoon niet zo veel druk op leggen."

Bram werd "gelijk geaccepteerd" door de zoon van de presentatrice. "De combinatie blijkt heel goed te zijn. Mees is het belangrijkst in mijn leven en dat zal hij ook altijd blijven, en daarom ben ik blij dat Bram en hij dol op elkaar zijn."

Oeps

Soms heb je dat: je bent van plan je leven helemaal om te gooien en je alleen nog maar op jezelf te richten en dan ben je ineens verliefd en draait alles alleen nog maar om je leven samen met de ander. Bibi Breijman kan er over meepraten. Nadat haar relatie van negen jaar uitging dacht ze dat ze voorlopig even klaar was met de liefde, maar werd toch halsoverkop verliefd op Waylon.

Het koppel bevestigde met foto's op sociale media hun relatie en fans reageerden enthousiast op de liefde die de It Takes 2-coach had gevonden bij de vlogster, maar hoe het nu precies was gegaan wist nog niemand. Bibi maakte daarom deze week een video waarin ze ons vertelde hoe de liefde was ontstaan.

Dat ging niet zonder slag of stoot, want Bibi vond het maar wat moeilijk om te praten over haar gevoelens in haar vlog. Maar eenmaal aan de slag wist ze zo acht minuten vol te praten over haar nieuwe man.

En wat blijkt: tijdens de opnames van het programma wees niets er op dat ze samen zouden komen. "Veel mensen zeiden dat ze chemie zagen tussen ons, maar die zagen we zelf echt niet. Buiten de opnames hadden we nul contact met elkaar."

Pas toen de twee elkaar weer ontmoetten voor een concert in Ahoy sloeg de vonk over. "Hij vroeg me mee uit eten en toen begon het eigenlijk. Ik had helemaal geen behoefte aan een nieuwe man, en al helemaal niet zo snel. Maar als je verliefd wordt, word je verliefd."

Of ze nu meegaat naar het Eurovisie Songfestival is natuurlijk de volgende vraag, maar dat komt niet aan bod in de vlog. Bibi kan in ieder geval zingen, want ze won It Takes 2. Het zou dus geen hele vreemde stap zijn.

En dan maar hopen dat het op sociaal vlak beter afloopt dan met Ilse DeLange.