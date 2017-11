Elon Musk had lange tijd liefdesverdriet na breuk Amber Heard

"Zij maakte het meer uit met mij dan ik met haar. Ik was erg verliefd, het deed zeer", bekent Musk aan Rolling Stone.

De techmiljardair zegt het lastig te vinden om alleen te zijn. "Ik wil niet alleen zijn", aldus de baas van Tesla Motors. "Alleen naar bed gaan is vreselijk. Een leeg huis, de voetstappen die in de hal echoën en niemand op het kussen naast je. Hoe maak je jezelf gelukkig in zo'n situatie?"

Musk is dan ook op zoek naar een nieuwe relatie, geeft hij toe. Al is dat nog niet makkelijk. "Het is voor mij al lastig om mensen te ontmoeten. Ik wil een langetermijnrelatie en geen onenightstand. Ik ben op zoek naar een serieuze partner of soulmate."

In augustus werd bekend dat de relatie tussen Musk en Heard op de klippen was gelopen. De twee waren ruim anderhalf jaar bij elkaar.