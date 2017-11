Oh Oh Cherso-ster Matsoe Matsoe wordt voor eerste keer vader

Dat meldt Spaan op Instagram, waar hij de echo van zijn kindje deelt.

Erbij schrijft hij: "Nou mensen, ik zal jullie het grote nieuws vertellen. Ik word papa en we krijgen een jongetje."

Spaan is bekend van zijn medewerking aan de eerste twee seizoenen van de Oh Oh ...-reeks. In 2013 was hij te zien in de RTL5- datingshow Everybody Loves Joey.

Tegenwoordig treedt hij regelmatig op als DJ Matsoe Matsoe. In het dagelijkse leven is Spaan werkzaam als tuinman.