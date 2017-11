Kanye West verbiedt YouTube-tutorials dochter

Moeder Kardashian vertelde tijdens een interview met WWD: "North kijkt zoveel video's en tutorials op YouTube, dat ze het naspeelt. Laatst was ze haar My Little Pony Colourpop aan het opmaken en toen zei ze: 'Mam, ik wil een tutorial maken.'

Kanye maakte een compromis met zijn dochter en liet haar een video voor de familie maken, die privé zou blijven.

Toch ziet Kardashian social media als een essentieel onderdeel in de opvoeding van haar kinderen: "In de tijd waarin we nu leven, kun je niet van een kind verlangen dat ze wegblijven van social media. Dat staat ongeveer gelijk aan nooit met iemand communiceren."