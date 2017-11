'Rose McGowan geeft zichzelf aan bij politie vanwege bezit verboden middelen'

Volgens People heeft de actrice zich dinsdag gemeld op een politiebureau in de staat Virginia. Ze is na haar aanhouding op borgtocht vrijgelaten, zegt een woordvoerder van de politie in Viriginia.

McGowan noemde de aantijgingen eerder 'complete onzin'. "Proberen ze me het zwijgen op te leggen?", vroeg ze zich in een tweet af.

Verboden middelen

In januari had McGowan enkele spullen in een vliegtuig van United Airlines laten liggen na een vlucht naar Washington. De politie heeft de eigendommen onderzocht en vond sporen van verboden middelen. Daarvoor moet de actrice zich nu voor een rechter in de staat Virginia verantwoorden.

McGowan, bekend van de hitserie Charmed, behoort tot de groep actrices die bekendmaakten dat de gevallen filmmagnaat Harvey Weinstein ze lastig had gevallen. Ook maakte ze bekend dat iemand uit de omgeving van Weinstein haar zwijggeld had aangeboden, maar dat sloeg ze af.