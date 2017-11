Johnny de Mol en Anouk van Schie noemen hun zoon Johnny

Dat vertelde de 38-jarige De Mol in De Coen en Sander Show op Radio 538.

"Die naam gaat al best wel wat generaties terug", aldus de presentator over de naamkeuze. "Mijn overgrootvader heette zo en mijn opa en mijn vader ook, dus het was geen moeilijke keuze."

In oktober maakten De Mol en Van Schie bekend dat ze hun eerste kindje verwachten. Enkele maanden eerder had de presentator al laten weten dat hij zijn vriendin, bekend van de meidengroep Kus, ten huwelijk had gevraagd.