Vader Britt Dekker overleden na val in bakkerij

De 25-jarige Dekker schrijft op Instagram dat ze op het vliegveld was voor een reis naar Afrika toen ze hoorde dat haar vader was gevallen. "Na 24 uur lang hopen heeft hij dit uiteindelijk niet mogen overleven en zijn we onze beste mattie en vader kwijt."



"Pap, ik hoop dat we elkaar in een volgend leven weer zien, want hoe kan ik nou zonder jouw humor, jouw taarten op mijn verjaardag. Gewoon alles was leuk met jou, je bent een topper voor altijd."



Dekker werd bekend dankzij haar deelname aan Echte meisjes in de jungle. Tegenwoordig runt ze het YouTubekanaal Paardenpraattv.

Door: NU.nl