FC Barcelona-speler Lieke Martens wil niet in angst leven na aanslag Ramblas

"Er is de laatste maanden veel gebeurd in Barcelona. Vlak na de terroristische aanslag in augustus, verhuisden we. We schrokken ervan, maar het verbaasde me niet dat Barcelona ook doelwit is geworden van IS", zegt Martens in een interview in Helden.

Op 17 augustus reed een busje in op voetgangers in het centrum van Barcelona. Daarbij kwamen dertien mensen om het leven en raakten er honderddertig gewond.

"Mijn ouders zeiden: 'Lieke, ga niet in angst leven.' Dat doe ik ook niet. Ik probeer extra op te letten, maar ben na die aanslag wel direct naar de Ramblas gegaan."

Verhuizing

De 24-jarige Martens werd dit jaar Europees kampioen met het Nederlands elftal en maakte een transfer naar FC Barcelona. Haar vriend Kevin, met wie ze al zeven jaar een relatie heeft, is met haar mee verhuisd naar Spanje.

"We wonen nu voor het eerst samen, in een appartement op tien minuten afstand van het centrum van Barcelona. Kevin heeft snel een baan gevonden, ik heb hem daar ook bij geholpen, vond het belangrijk dat hij hier ook een leven opbouwt."