Lenny Kuhr geniet van intimiteit van kleine zaaltjes

"Ik geniet van die intimiteit. Zo kan ik de mensen bijna allemaal in de ogen kijken en zien of ik ze raak met mijn liedjes", vertelt Kuhr in AD.

"Ik heb het ontzettend naar mijn zin zo. Stel je voor dat ik zou moeten kijken naar wat er nu hip is in de hitparade. Ik zou het niet alleen onprettig vinden, ik kan het simpelweg niet."

"Ik hoef geen vedette te zijn, hoef geen glamour om me heen", gaat de oud-Songfestivalwinnares van 1969 verder. "Ik heb me ook nooit doelen gesteld als: als ik zo en zo oud ben, sta ik in Carré. Nee, ik heb altijd alleen aan het volgende liedje gedacht. En dat doe ik nog steeds."

Jubileum

Kuhr zit dit jaar vijftig jaar in het vak, maar daar staat ze niet uitgebreid bij stil.

"Zo'n jubileum vieren, vind ik zo stoffig. Ik wil werken vanuit mijn eigen kracht. Het gaat er niet om of ik het 50 jaar heb volgehouden. Ik heb geluk met de conditie van mijn stem, dat is zeker waar. Maar ik vind het geen verdienste."