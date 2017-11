Joe Jackson richt zich in video tot kleinzoon Blanket

De 89-jarige spreekt op camera en zegt: "Hallo Blanket! Dit is Joe Jackson. Je bent hartstikke gezond. Nu begrijp ik waarom je vader jullie vroeger altijd van die maskers liet dragen, omdat mensen hem lastig vielen en jullie wilde beschermen. Blijf vooral gezond en wees zoals ik: sterk op een goede manier. Ik zie je de volgende keer als ik in Los Angeles ben."

Jackson schreef ook een bericht op zijn website, waarin hij Blanket vergelijkt met zijn legendarische vader: "Je lijkt zoveel op hem en je doet me aan hem denken. Geniet van het leven, ga lekker naar de bioscoop, blijf gezond en onthoud: ik hou van je!"

Blanket is het jongste kind van Michael Jackson en heeft broer Prince en zus Paris nog boven zich.

Teruggetrokken

Het is geen geheim dat Michael Jackson altijd een slechte band met zijn vader had en de superster de lieveling was van moeder Katherine, die de zorg van de kinderen op zich nam toen hij overleed. Blanket is het meest terug getrokken kind van de drie en vermijd de spotlights zoveel mogelijk, in tegenstelling tot Prince en Paris, die de publiciteit niet schuwen.