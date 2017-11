Bob Geldof levert award in vanwege eerdere winst Myanmarese leider Suu Kyi

Dat meldt The Guardian. Suu Kyi doet er volgens Geldof niets aan om het geweld tegen de Rohingya te stoppen.

Geldof beticht Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede won, zelfs van genocide. Sinds eind augustus zijn zo'n zeshonderdduizend Rohingya gevlucht uit de deelstaat Rakhine. Dat gebeurde nadat het leger met veel geweld reageerde op aanvallen van Rohingya-opstandelingen.

Het leger zegt echter niets fout te hebben gedaan. Suu Kyi liet in september weten alle schendingen van mensenrechten te veroordelen.

'Schande'

Geldof, die de Freedom of the City of Dublin award in 2005 kreeg, kan het niet verkroppen dat hij in hetzelfde rijtje staat als Suu Kyi. Zij won de prijs in 1999. "Haar associatie met onze stad is een schande. Wij hebben haar geëerd, maar nu maakt ze ons te schande." De zanger wil niet langer met Suu Kyi worden geassocieerd.