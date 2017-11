Mel B treft ook schikking met voormalig kindermeisje

Dat meldt de Daily Mail.

"In de zaak Brown vs Gilles heeft de rechtbank te horen gekregen dat de zaak opgelost is. Daarom zal er niemand voorkomen vandaag'', liet de rechter in Los Angeles weten in een korte verklaring. ''Het contactverbod is opgeheven.''

Mel B vroeg een aantal maanden geleden een contactverbod aan tegen Gilles nadat het America's Got Talent-jurylid claimde dat haar voormalige nanny en ex-man Stephen Belafonte haar chanteerden met sekstapes.

Ook zei ze dat Belafonte en Gilles jarenlang een affaire hadden. Belafonte zou het kindermeisje daarbij ook zwanger hebben gemaakt en haar gedwongen hebben abortus te plegen. Gilles heeft dat altijd ontkend en klaagde Mel B op haar beurt aan voor laster.

Volgens Gilles hadden ze een driehoeksverhouding. Later gaf de zangeres ook toe een seksuele relatie met haar te hebben gehad.

Schikking

Vorige week trof Mel B al een schikking in de slepende rechtszaak tegen Belafonte. De zangeres trok haar beschuldigingen van huiselijk geweld in, liet het contactverbod opheffen en gaat de bezittingen verdelen.

Mel B maakte in maart na een huwelijk van tien jaar bekend te willen scheiden van Belafonte. Ze zei dat ze jarenlang was mishandeld door haar ex.