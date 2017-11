'Actrice Ashley Judd schrijft boek over seksueel misbruik'

Volgens ingewijden krijgt ze mogelijk een miljoen dollar als voorschot voor het boek, schrijft The New York Post.

Het boek zou niet alleen gaan over de ervaringen die Judd had met filmproducent Harvey Weinstein, maar ook over haar jongere jaren.

In haar eerste boek All That Is Bitter And Sweet vertelde Judd het verhaal over haar disfunctionele jeugd in Kentucky, met haar moeder Naomi en zus Wynonna, beide bekende countryzangeressen. Het boek werd een bestseller.

Ervaringen

Judd zegt in de begindagen van haar carrière herhaaldelijk door Weinstein te zijn lastig gevallen. Zo zou hij haar hebben gevraagd toe te kijken terwijl hij doucht. Ze kwam uiteindelijk onder zijn opdringerige gedrag uit door hem een voorstel te doen.

De actrice was een van de eerste vrouwen die publiekelijk haar nare ervaringen met Harvey Weinstein deelde, wat veel andere vrouwen de moed gaf om ook naar buiten te treden met hun verhaal.