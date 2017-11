Waylon en Bibi Breijman bevestigen relatie

De twee zitten op de foto in een bootje en omhelzen elkaar. "Ik vind jou lief", schrijft de vlogger bij haar foto.

Waylon koos voor: "Hete chocolademelk met een hete vrouw" als begeleidende tekst.

De 37-jarige zanger en de 26-jarige beautyvlogger waren te zien in het RTL-programma It Takes Two. Geruchten dat de twee een relatie zouden hebben, gingen eerder al. De twee hebben in december een gezamelijk optreden staan tijdens de Top 1000 Allertijden-concerten van Veronica in Ahoy.

Breijman werd bekend als 'kaboutertje' in het tv-programma Oh oh Cherso. Waylon deed in 2014 met Ilse DeLange mee aan het Songfestival met het nummer Calm After The Storm. Deze week werd bekend dat de zanger volgend jaar als solo-artiest namens Nederland optreedt.

Een paar maanden geleden werd bekend dat de relatie tussen Waylon en het model Joëlle Witschge is verbroken.