Choreograaf Hans van Manen vindt LAT-relatie geheim van goed huwelijk

Het 85-jarige balleticoon is al 45 jaar heel gelukkig met zijn echtgenoot Henk, maar zij wonen heel bewust niet samen.

"Nee joh, ben je gek, waarom denk je dat we het al zo lang met elkaar uithouden?" Het tweetal reist veel en gaat graag uit eten, bij voorkeur in Parijs. “Het vervelende van op zondagavond uit eten gaan is alleen dat veel restaurants dan gesloten zijn", voegt hij daar aan toe.

Ook geniet Van Manen nog erg van het roken van shagjes en jointjes. "Dat doe ik al zestig jaar", bekent hij.

Daarnaast vertelt de officier in de Orde van Oranje Nassau vaak naar de bioscoop te gaan. Onlangs zag hij Blade Runner 2049; sciencefiction is zijn favoriete genre. "Vooral de oude, tegenwoordig komt er te veel moraal in voor", aldus Van Manen.