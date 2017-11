Kinderboekenschrijfster Francine Oomen had libido van 'diepvrieskip'

Toen ze erachter kwam dat dat door de overgang kwam, besloot ze er een boek over te schrijven: Oomen stroomt over. De schrijfster en tekenaar vertelt in het AD dat ze duizenden reacties op haar bestseller ontving.

De reacties kwamen van dankbare vrouwen die zich door haar boek realiseerden dat ze geen burn-out hadden, depressief of lichamelijk ziek waren, maar gewoon in de overgang zaten.

Oomens bestseller leidde ook tot een discussie over hormoongebruik. ''De hormonenlobby zegt: neem een pil mevrouwtje, dan hebt u nergens meer last van. En ik snap dat het verleidelijk is: de maatschappij eist van werkende vrouwen dat ze ook in die periode doorbikkelen. Niet zeuren, aanpakken. Bovendien: de concurrentie hijgt in je nek, je zit met je hypotheek, de kinderen kosten geld. Dan wil je geen slapeloze, doorwaakte nachten of jezelf labiel voelen. Ik snap het helemaal.''

Toch waarschuwt Oomen voor de pillen. ''Iedereen maakt uiteindelijk zijn eigen afweging. Belangrijk daarbij is dat duidelijk wordt dat hormoongebruik consequenties kan hebben, zodat je een overwogen keuze kunt maken. Het is mijn plicht als schrijver om het verborgene naar buiten te brengen, mijn taak als kunstenaar."