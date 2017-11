Meryl Streep praat met dochters veel over seksuele intimidatie

In gesprek met Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour zegt de actrice dat ze het verschrikkelijk vindt dat producenten als Weinstein denken dat ze alles mogen maken. "Dat kan nu niet meer. Mannen moeten veranderen. We hebben het niet meer over 'kleedkamerpraat' of 'zo zijn mannen'."

De 68-jarige Streep wil dat haar dochters trots zijn om een vrouw te zijn. "Maar je moet ze wel informeren over hoe mannen naar ze kijken en wat voor impact dat heeft op jonge meiden."

De actrice vindt het positief dat vrouwen zich nu uitspreken. "Dit is een heel spannende tijd. Het is een deur die niet meer dicht kan en het zal heel lastig worden voor mensen om op dezelfde manier door te gaan. (...) We zijn beschaafde mensen die leren van hun fouten."

Streep denkt dat er tijdens 'Award season' veel aandacht zal worden besteed aan de verhalen. "Het zal misschien wel leiden tot het moment dat mensen doorhebben dat het vreemd is dat er drie vrouwen en negen mannen aan iets werken. Dat de balans er niet is."