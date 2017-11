Moeder Corey Haim ontkent misbruik zoon door Charlie Sheen

Eerder deze week werd Sheen er door The National Enquirer van beschuldigd seksuele handelingen met Haim te hebben verricht, toen ze samen speelden in de film Lucas in 1986.

Acteur Dominick Brascia vertelde in een interview met het roddelblad dat Haim hem had toevertrouwd dat Sheen hem seksueel had misbruikt. Haim overleed in 2010 aan de gevolgen van een longontsteking.

"Mijn zoon heeft Charlie's naam nooit genoemd, dat is allemaal verzonnen," zegt zijn moeder tegen Entertainment Tonight. "Als Corey dit zou kunnen horen, zou hij letterlijk overgeven", aldus Haim.

Iemand anders

Televisiester Dr. Oz deed onlangs een interview met de moeder van Haim, dat vrijdag in Amerika wordt uitgezonden. Op Twitter liet Dr. Oz alvast een voorproefje zien, waarin moeder Haim Sheen nogmaals vrijpleit en iemand anders als schuldige noemt.

Wie de persoon is die haar zoon misbruikt heeft, houdt de show geheim tot aan de uitzending.