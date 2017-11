Italiaanse actrice Gina Lollobrigida vertelt over seksueel misbruik

Lollobrigida, bekend uit Solomon and Sheba en Come September, deed de onthulling toen naar haar mening gevraagd werd over het schandaal rond filmproducent Harvey Weinstein.

"Ik was pas 19 jaar toen ik voor het eerst te maken had met 'ongewenst gedrag'. Ik ging toen nog naar school. De tweede keer...daar praat ik liever niet over. Het gebeurde toen ik getrouwd was en toen mijn filmcarrière net op gang kwam. Ik had er wat van moeten zeggen, maar had er de moed gewoon niet voor."

Lollobrigida maakte niet bekend welke mannen haar lastig gevallen hebben. De Italiaanse was tussen 1950 en 1960 een van de bekendste actrices van Hollywood.