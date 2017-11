Acteur Jeremy Piven opnieuw van misbruik beschuldigd

Tiffany Bacon Scourby vertelt tegen People dat ze haar verhaal wil vertellen naar aanleiding van de eerste beschuldigingen eind oktober, die Piven met klem ontkende. "Ik geloof dat ze 100 procent waar zijn", aldus Scourby, die een soortgelijke ervaring meemaakte.

Scourby zegt dat ze in 2003, toen ze werkte voor een reclamebureau, Piven ontmoette in New York. De twee raakten aan de praat en spraken de volgende dag weer af in een hotel. "Ik weet nog dat ik een witte geribbelde coltrui en een bruine broek droeg en ik vlak naast hem zat. We praatten ongeveer vijf minuten toen hij opeens bovenop me sprong."

"Ik probeerde hem van mij af te duwen maar hij wist me tegen de grond te duwen", gaat Scourby verder. Piven zou toen zijn broek open hebben geritst en zijn geslachtsdeel tegen haar aan hebben gewreven. Na ongeveer een kwartier kwam de acteur op Scourby's trui klaar.

Eerder werd Piven ook al beschuldigd van seksueel misbruik door actrice en realityster Ariane Bellamar en actrice Cassidy Freeman.

Reactie

Piven heeft donderdagavond via Twitter gereageerd op de beschuldigingen aan zijn adres, en laat weten dat hij zich absoluut nooit heeft opgedrongen aan een vrouw en dat hij onterecht beschuldigd wordt.

"We zijn nu kennelijk in een tijdperk aangekomen waarin er maar van alles gezegd kan worden over iemand, zonder dat er een bewijs of rechterlijke verklaring geleverd wordt. Ik hoop dat men elkaar het voordeel van de twijfel geeft, en dat mensen goed nadenken voordat ze iemand veroordelen," aldus Piven.