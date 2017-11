Roddeloverzicht: Patricia van haar stokje en Barbie neemt afscheid

Je hebt van die dagen dat alles tegenzit. Je trekt de deur achter je dicht zonder je sleutels te hebben meegenomen, je pakt een kopje verkeerd vast en laat 'm vallen en vervolgens krijg je ook nog te horen dat je die promotie toch niet hebt gekregen.

Zo'n dag is naar, maar een avondje goed slapen doet wonderen en de dag erna zie je alles positiever in: die sloten wilde je al lang vervangen, dat kopje was toch lelijk en die promotie was het niet voor je. Soms is dat niet het geval en blijf je er in hangen. Want echt niets lijkt te gaan zoals jij het wil. En dat maanden lang.

Patricia Paay heeft een zwaar jaar achter de rug. Niet alleen kon de hele wereld zien hoe zij seks had door uitgelekte video's, maar de belastingdienst had ook nog een openstaande rekening en Patricia verloor alles wat haar lief was.

Wat het jaar moest worden van haar romantische huwelijk met Robbert, werd een jaar waar Patricia graag van af zou willen. Toen ze aankondigde mee te doen aan het programma Maestro leek de presentatrice eindelijk haar moment te hebben gevonden: ze zou in de voetsporen van haar vader treden en een orkest leiden.

Patricia bleek echter niet de kneepjes van het vak van haar vader te hebben geleerd en dus ging ze hard onderuit in het programma. Figuurlijk dan: ze bleef keurig staande tot het einde van het nummer, maar de orkestleden leken weinig te begrijpen van haar aanwijzingen.

Ook de jury was niet onder de indruk en dus mocht Patricia haar spullen pakken en naar huis. Daar aangekomen bleek de letterlijke klap onderuit nog te komen: Patricia zegt volledig te zijn ingestort na haar deelname.

"Het blijkt dat ik nog lang niet normaal kan functioneren en mijn brutale zelf kan zijn", aldus de blondine in gesprek met Shownieuws. Die brutaliteit had ze schijnbaar nodig voor haar deelname, maar is haar ontnomen door de mensen die haar sekstapes hebben gelekt. "Ik hoop dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn begrijpen wat dit met je doet, verschrikkelijk."

Niet getreurd: Patricia is er zeker van dat ze ook dit te boven zal komen. Samen met een psycholoog werkt ze aan een "reset". "Ik ben sterk en dat gaat mij lukken."

Bobbi Bingo

Gezellige avonden met Bobbi Eden: menig mens zal ze gehad hebben. Niet echt natuurlijk, maar de video's van de voormalig porno-actrice waren mateloos populair en scoren nog altijd. Deze week blijkt dat Bobbi nog steeds garant staat voor plezier tot in de late uurtjes: de oud-pornoster organiseert bingo-avonden.

"Ja, leuk toch? Ik ben gek op bingo. Je kunt ons inhuren voor een complete avond. Vaak zijn er alleen mannen, dan wordt het echt een borrel- en bitterballenavond, maar we doen ook vrouwenbingo's", vertelt Bobbi deze week aan Het Parool. "Ik pak de balletjes en roep de nummers om: 24, 6, 32... En natuurlijk ne-gen-en-zes-tig."

Alsof het trekken van nummertjes nog niet ver genoeg ligt van haar voormalige werk, is daar ook nog een andere hobby die men niet zo verwacht bij Bobbi: ze blijkt fervent haker. Boeken schreef ze over de handwerktechniek waar ze uren zoet mee is.

"Helemaal rustig word ik ervan. Overdag kom ik er met die kleine niet heel vaak aan toe. Maar tv-kijken doe ik 's avonds graag met een haakwerkje in mijn handen", aldus de moeder van de 1-jarige Brandon.

Handwerken "hoort" bij Bobbi, zo stelt ze zelf. Dat mensen het toch een beetje gek vinden om de voormalig pornoster zo bezig te zien, snapt ze. "Ik ben sowieso gek op knutselen, altijd al geweest ook. Kijk, daar staat mijn naaimachine. En poppenhuizen restaureren vind ik ook leuk. Een mens kan toch verschillende kanten hebben? Bovendien is het al tien jaar geleden dat ik mijn laatste pornofilm maakte."

Op straat wordt Bobbi al lang niet meer alleen herkend van haar porno's: ook dames op leeftijd willen met haar op de foto. "Ik werd laatst zelfs begroet door twee dames op leeftijd, echt wel van een jaar of tachtig. 'We zijn fan van u, hoor!' Dan denk je toch even: hmm, waar zouden die me van kennen? Maar ze gaven zelf het antwoord: 'Wij houden ook zo van haken!'"

Lijntjes

In je puber- en tienertijd doe je dingen waar je later nog wel eens spijt van hebt: een puist te veel openknijpen waardoor je voor altijd een litteken hebt, je eerste zoen met iemand die echt niet leuk is, of een stomme opmerking tegen je ouders die je nooit had moeten maken.

Je grijpt naar een donkere eyeliner voor je gothic-periode, je verft je haar groen voor je alternatieve momenten en je gaat roken omdat dat slecht voor je is en iedereen het doet. Ook bekende Nederlanders hebben die tijd gehad en niets is zo leuk als de foto's een bekende presentatrice zien met een rare wenkbrauwpiercing of een bekende zanger met een beginnend snorretje.

Voor Katja Schuurman bleef het niet bij een piercing of geverfd haar: de inmiddels 42-jarige presentatrice pakte het iets steviger aan dan leeftijdsgenoten, zo bleek deze week uit een interview in JAN Magazine. "Na mijn negentiende heb ik periodes gehad dat ik redelijk ontspoorde. Ik had destructieve neigingen, die zich met name uitten in excessief gebruik van alcohol, en ook wel van drugs."

Wat blijkt: Katja is nooit vies geweest van een lijntje cocaïne op z'n tijd. "Werd ik ineens superscherp. Ik dacht: kut, waarom heb ik dit niet eerder uitgevonden?"

Katja dacht in eerste instantie aan het hogere cijfer dat ze voor haar wiskunde-examen had kunnen krijgen met een lijntje op, maar bedacht zich later dat ze haar drugsgebruik ook prima kon gebruiken om zich tegen alles en iedereen af te zetten.

"Later gebruikte ik coke op een draaidag, en dan met de deur van de kleedkamer een beetje open, zodat anderen het zouden kunnen ontdekken", aldus de presentatrice.

Haar rol in Goede Tijden Slechte Tijden leverde Katja blijkbaar niet genoeg gedoe op: ze vond dat ze het veel te makkelijk had. "Living in the fast lane, het klinkt stoer, alleen: ik kon mezelf niet meer afzetten. Slapen lukte alleen als ik gewoon omviel van de drank, dan moest ik mezelf geforceerd uitschakelen."​

Die tijd ligt ver achter haar en inmiddels heeft ze een gezondere relatie met drugs: "Niet dat ik niet meer drink en nooit meer een keer iets gebruik, ik doe niet mee aan dat schijnheilige gedoe dat je daar niks over mag zeggen."

Afscheid nemen

Na negen realityreeksen is het einde daar: Barbie wil nooit meer met haar gezicht op televisie. Samantha de Jong, zoals de realityster eigenlijk heet, is er klaar mee. Geen gekke capriolen meer met ex-man Michael en manager Jake: Samantha wil niets meer te maken hebben met Hilversum.

In gesprek met Story vertelt ze deze week hoe de producenten haar "geestelijk hebben verkracht". "De mensen hebben geen benul van wat mij is overkomen, de afgelopen acht jaar. Ze hebben zich laten verblinden door al die leugenverhalen die over mij de wereld in werden geslingerd."

Volgens Samantha heeft ze al die jaren een rol gespeeld en wisten de producenten precies hoe ze haar zover kregen dat ze op de juiste momenten boos en blij reageerde. "Ik voelde me net een pop. Wilden ze op tv een 'hysterische Barbie' dan maakten ze me zo overstuur dat ik vanzelf door het lint ging. En als ze een 'vrolijke Barbie' wilden, beloofden ze mij hemel en aarde."

De realityster zegt jarenlang als een "hoer" te zijn behandeld door RTL en haar manager. "Ik had op het laatst het gevoel dat ze me gekocht hadden. Ik mocht niets, kon nooit iets goed doen. En o wee als ik iets weigerde. Dan zwaaiden ze met het tv-contract en kreeg ik te horen dat ik het maar had moeten lezen van tevoren. Ik had jaren geleden al met ze moeten kappen."

Vooral het laatste seizoen, Samantha en Michael: scheiden er mee uit, is voor Samantha een reden voor spijt. "Het is de meest leugenachtige serie van allemaal. Ik denk dat 90 procent in scène is gezet, of gemanipuleerd."

De kijkers neemt Samantha niks kwalijk: zij snapt wel dat mensen denken dat ze "een domme, blonde sloerie die zaagsel in haar kop heeft zitten in plaats van hersencellen" is. "Ik kan het al die televisiekijkers of lezers niet kwalijk nemen dat die op den duur zijn gaan geloven dat al die verhalen klopten."

Samantha is er zeker van: voor haar geen televisie meer. "Met de hulp van mijn ouders, mijn hartsvriendinnen, Rolf, de maatschappelijk werker en de psycholoog bij wie ik onder behandeling ben, probeer ik te bouwen aan een nieuwe toekomst. Want ik ga het redden!"