'Nieuwe relatie ex-man Yolanda Hadid voor publiciteit'

Volgens bronnen dichtbij het stel is het slechts een schijnvertoning en "gebruiken" de twee elkaar. "Ze vertonen zich samen in het openbaar om gefotografeerd te worden, maar van liefde is geen sprake. Zij hoopt op een mooie rol in de musical waaraan hij sinds 2008 werkt; die van cartoon-ster Betty Boop."

Foster en McPhee werden gezien bij een wedstrijd van de LA Lakers, maar ingewijden beweren dat "Foster niks om basketbal geeft" en het slechts een publiciteitsstunt zou zijn.

Foster is een gerespecteerd producent, meervoudig Grammy-winnaar en onderscheiden met de Orde van Canada en de Orde van Brits-Columbia. In Nederland is hij met name bekend geworden door zijn deelname aan de televisieshow The Real Housewives of Beverly Hills, waarin zijn toenmalige Nederlandse vrouw Yolanda gevolgd werd.

Hij was toen ook de stiefvader van topmodellen Gigi en Bella Hadid en hun jongere broertje Anwar. Hadid scheidde in 2016 van Foster, waarna ze de achternaam van haar eerste man opnieuw in gebruik nam.

Ziekte van Lyme

De moeder van Gigi en Bella verblijft momenteel in Nederland om haar boek Believe Me te promoten, waarin ze aandacht vraagt voor de ziekte van Lyme, waarmee zij zelf te kampen heeft. Volgens Hadid was de ziekte de aanleiding voor haar scheiding van David Foster, omdat ze hun toenmalige leven vol feestjes en activiteiten niet meer kon bijbenen.