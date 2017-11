Caitlyn Jenner spreekt Kim Kardashian al een jaar niet

Jenner bezocht het Engelse Cambridge om haar boek The Secrets of My Life te promoten en was openhartig toen haar vragen gesteld werden over Amerika's meest beroemde 'real-life' familie.

"Het was een zegen om de Kardashians in mijn leven te krijgen een aantal jaar geleden, maar de afgelopen tijd is het contact nogal moeilijk geweest", aldus Jenner. "Om heel eerlijk te zijn: ik spreek ze geen van allen meer. Kim en ik hebben het afgelopen jaar helemaal geen contact meer gehad."

Volgens Jenner hebben de Kardashians haar uit hun leven geschrapt, nadat haar boek uitkwam. Hierin deed Jenner opvallende uitspraken richting haar voormalige stiefdochters en ex-vrouw Kris Jenner. Hoewel de Kardashian-Jenner clan vorige week nog samen de verjaardag van Kendall vierde, de dochter van Kris en Caitlyn, is er geen sprake van een verzoening.