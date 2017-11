Katja Schuurman snoof coke tijdens opnames

"Ik gebruikte coke op een draaidag, en dan met de deur van de kleedkamer een beetje open - zodat anderen het zouden kunnen ontdekken", aldus Schuurman over haar drugsperiode, zo'n twintig jaar terug. "Zo probeerde ik het mezelf opzettelijk moeilijk te maken."

De actrice, die in die tijd "redelijk ontspoorde" met drank en drugs, vond dat het leven haar wel erg makkelijk afging. "Living in the fast lane, het klinkt stoer, alleen: ik kon mezelf niet meer afzetten. Slapen lukte alleen als ik gewoon omviel van de drank, dan moest ik mezelf geforceerd uitschakelen."

Schuurman is vooral dankbaar dat ze met haar familie en vrienden een goed vangnet had. Ze realiseerde zich dat het ook anders had kunnen uitpakken toen ze laatst een documentaire over het leven van zangeres Amy Winehouse zag. "Amy had die liefdevolle mensen niet om zich heen, en dat is haar ondergang geworden. Die documentaire maakte veel indruk op me - ik heb tranen met tuiten gehuild."