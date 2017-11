Oud-presentator Bas Westerweel was 'een tijdje' dood

"Ik heb het nooit zien aankomen, anders zou ik ook niet gaan voetballen", aldus de 54-jarige Westerweel in RTL Late Night. "Ik weet nog dat ik m'n schoenen aan had getrokken maar vanaf daar is mijn harde schijf gewist. Ik ben een tijdje dood geweest."

Na vijf bypasses, veel medicijnen en een revalidatieprogramma gaat het nu weer relatief goed met Westerweel. "Alles is getest. Ik ben eigenlijk helemaal gezond. Doodmoe dat wel, dat zal ik morgen moeten bekopen. Het feit dat ik zeven weken na mijn hartstilstand hier alweer kan zitten is ongelooflijk."

Gezin

De voormalige presentator wandelt en fietst weer en probeert zoveel mogelijk weer mee te draaien. Het enige wat echt is veranderd is de liefde voor zijn gezin. "Doodgaan is heel eenvoudig. Je valt en het is klaar. Maar toen ik mijn ogen weer opendeed zag ik mijn kinderen weer. Dat was 'worth living for'. Je kijkt iedereen anders aan."

Westerweel begon halverwege de jaren 80 als jong talent bij de AVRO. Hij presenteerde onder andere de programma's Toppop, Het Klokhuis en Alles Kits. Sinds 2014 is hij copresentator van het radioprogramma NH Weekendspits op NH.