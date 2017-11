Rihanna, Donatella Versace en Amal Clooney gastvrouwen van Met Gala

De drie vrouwen dienen vooral als uithangbord van het jaarlijkse benefietgala voor de modeafdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York.

Op voorgaande edities maakten ze steevast indruk met hun outfits. Zo baarde Rihanna dit jaar opzien met een alle kanten opspringende bloemetjesjurk van Comme des Garçons. Modeontwerpster Versace pakt meestal uit met jurken van eigen makelij.

Vogue maakte woensdag ook het thema van het komende Met Gala bekend: Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (Hemelse lichamen: mode en de katholieke verbeeldingskracht). Het bal, dat sinds 1971 wordt georganiseerd, is tegelijkertijd het openingsfeestje van de jaarlijkse modetentoonstelling van 'the Met'.