Kevin Spacey was volgens Jon Bernthal 'bullebak' op set Baby Driver

De The Punisher-acteur was voor Baby Driver een fan van Spacey en keek ernaar uit met hem samen te werken. "Ik was er niet vaak, maar als ik er was, dan gaf hij me een nare indruk. De manier waarop hij omging met sommige andere mensen op de set stoorde me."

Bernthal trad niet in detail over het gedrag van zijn collega-acteur, die door verschillende mannen wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Wel zei hij: "De houding die hij had tegen mensen, deed me de hele tijd denken dat als hij zo tegen een vrouw zou praten, ik er iets van had gezegd."

Teleurgesteld

De voormalig The Walking Dead-acteur benadrukte dat zijn verhaal losstaat van de recente aantijgingen rond Spacey: "Ik wil niet inhaken op iets waar ik niets van weet, maar het soort mens dat hij bleek te zijn toen ik hem ontmoette en met hem werkte, dat zorgde ervoor dat ik alle respect voor hem verloor. Ik was enorm teleurgesteld."