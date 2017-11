Jay-Z op de bres tegen lange celstraf voor Meek Mill

"We zullen altijd achter Meek Mill staan en hem steunen", schreef Jay-Z in een bericht op Facebook. "Zowel bij zijn poging om deze onterechte straf terug te draaien als bij zijn rentree in de muziek."

De uitspraak tegen Mill door een rechter in Philadelphia maandag kwam onverwacht, aangezien zowel de aanklager als de reclasseringsambtenaar geen gevangenisstraf hadden aanbevolen, omdat Mill zich aan de meeste regels rond zijn proefverlof heeft gehouden en dit jaar clean werd bevonden bij drugstesten.

Proeftijd

De ex-vriend van Nicki Minaj zat nog in een proeftijd die hij kreeg bij zijn vervroegde vrijlating in 2009, na een celstraf voor het dealen van drugs en illegaal wapenbezit. In 2015 kreeg de muzikant, die eigenlijk Robert Rihmeek William heet, al eens huisarrest opgelegd omdat hij de voorwaarden van zijn invrijheidstelling had geschonden.

Dit jaar werd hij twee keer gearresteerd, voor een vechtpartij en voor roekeloos rijden, wat voor de rechter reden was hem terug te sturen naar de gevangenis.