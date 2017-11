Bono juicht onthullingen over belastingparadijzen uit Paradise Papers toe

Uit de gelekte documenten over belastingparadijzen blijkt dat Bono via een een bedrijf op Kanaaleiland Guernsey aandeelhouder is van een winkelcentrum in Litouwen, dat wordt verdacht van belastingontduiking.

In zijn verklaring zegt de zanger dat hij dat nieuws met afschuw heeft vernomen, omdat hem altijd is verteld dat het bedrijf zich aan de belastingregels hield. "Maar als dat niet het geval is, wil ik er net zoveel van weten als het belastingkantoor weet, en daarom sta ik open voor de inspectie die is aangekondigd."

De muzikant benadrukt dat hij zich eerder heeft uitgesproken voor meer openheid over het reilen en zeilen van offshore bedrijven. "Ik juich deze verslaggeving toe. Er zou geen lek voor nodig moeten zijn om duidelijk te maken wat waar naartoe gaat. Er zou openbaar toegankelijke registratie moeten zijn zodat de pers en het volk kunnen zien wat overheden als Guernsey al weten."

U2 is eerder in verband gebracht met belastingontwijking, onder meer door het opzetten van een 'brievenbusfirma' in Nederland.