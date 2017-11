Maroon 5-zanger Adam Levine wordt opnieuw vader van een meisje

Behati is op dit moment zeven maanden zwanger. Ze doet het volgens Adam hartstikke goed. "Ze is fantastisch. Ze is de beste van de wereld. Je zou het niet zeggen dat ze bijna zeven maanden zwanger is", aldus de zanger.

Wat de zanger betreft, komt er na de tweede nog meer gezinsuitbreiding. "Dat zou ik graag willen. Ik gedij goed in chaos", grapte hij. Ook Behati wil het na de komst van het tweede meisje nog een keer proberen. "Zij was enig kind, dus pas maar op. Ze wil het liefst honderd baby's, maar ik weet niet of ik dat aan kan."

Levine en Behati kondigden in september de komst van hun tweede kindje aan. Het stel kreeg in september 2016 hun eerste: dochter Dusty Rose.