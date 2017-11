'Tientallen fotomodellen meldden afgelopen jaar intimidatie en misbruik'

Stichting Meldpunt Modelfotografie heeft een dossier met ongeveer dertig van zulke meldingen overgedragen aan de politie, vertelt voorzitter Yannick van der Zwaan. "Justitie heeft de gegevens opgevraagd nadat een model aangifte had gedaan", zegt hij.

Een van die grote namen is Sharon Pieksma, onder meer bekend van Hollands Next Top Model. "Tijdens fotoshoots ben ik meerdere keren aangerand en op mijn vijftiende werd ik al meegelokt als escortgirl", vertelt het model aan Brandpunt.

Volgens haar is het goed mis met een groot deel van de fotografen en bureaus in de modellenwereld. "Het is een zwarte bladzijde uit het boek van mijn modellencarrière dat ik nu open doe. Ik hoop jonge modellen hiermee te helpen en te zorgen dat zij beter beschermd worden."

'Topje van de ijsberg'

Televisieprogramma Brandpunt bracht de beschuldigingen over misbruik in de modellenwereld dinsdag als eerste naar buiten op de website. Van der Zwaan spreekt van 'het topje van de ijsberg'. "Tot nog toe zijn het vooral de grote namen die hun ervaringen naar buiten brengen. Voor onbekende modellen is dat vaak nog een te grote stap. Ik hoop dat dit nu wordt doorbroken."

Ook de Modellenstichting liet aan het programma weten veertien meldingen over grensoverschrijdend gedrag te hebben ontvangen.