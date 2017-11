Chrissy Teigen geeft serveerster in steakrestaurant enorme fooi

Teigen kwam naar het restaurant zonder echtgenoot John Legend, maar met vier vrienden en dochtertje Luna. "Mijn collega's zeiden al: jij gaat een grote fooi krijgen", vertelde de serveerster van de groep aan een lokaal radiostation. "Ik was zo bang dat ik iets fout zou doen."

Het gezelschap at en dronk voor nog geen 200 dollar (172 euro) bij het ketenrestaurant. De fooi was daardoor ruim 500 procent, een stuk hoger dan de 18 tot 20 procent die in de VS gebruikelijk is.

De 21-jarige restaurantmedewerkster heeft de kassabon met haar grootste fooi ooit bewaard als souvenir. "Het was een geweldige ervaring", aldus de serveerster.