Naamsverandering Sean 'Diddy' Combs naar Love was grap

"Dames en heren, vandaag ben ik tot de conclusie gekomen dat je het internet niet in de maling moet nemen", zegt hij in de video. "Vanwege alle media-aandacht en omdat ik gewoon niet wil dat er verwarring is: het was maar een grapje. Ik heb mijn naam niet veranderd. Het is slechts één van mijn alter ego's."

Combs, die eerder zijn naam veranderde in achtereenvolgens Puff Daddy, Sean John, Puffy, P. Diddy en Diddy, vindt het niet erg als mensen hem toch aanspreken met zijn verzonnen nieuwe naam. "Om duidelijk te zijn; je mag al mijn oude namen gebruiken. En als je me nog steeds liever Love noemt, dan noem je me maar Love. Maar het was maar een geintje."