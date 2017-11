Collega's verdedigen Stranger Things-acteur die fans voorbijliep

Sophie Turner plaatste maandag elf tweets achter elkaar over het voorval. De Game Of Thrones-actrice, die zelf in de spotlights kwam te staan toen ze 13 was, schreef onder meer: "Welke volwassene bij z'n volle verstand staat een kind op te wachten bij zijn hotel en is dan ook nog eens beledigd als dat kind niet stopt?" en "Het maakt niet uit of het een kind is dat toevallig een acteur is, dat betekent nog niet dat ze je toestemming geven hen te volgen en een camera in hun gezicht te duwen."

Wolfhards Stranger Things-collega Shannon Purser (20), Barb in de serie, liet zondag al van zich horen. "Een acteur is nooit verplicht om voor mensen te stoppen. Finn is een ongelooflijk aardig mens. Maar hij is een mens en heeft ook af en toe rust nodig", schreef ze op Twitter.

Later voegde Purser daaraan toe. "Ik ervaar dit op een veel kleinere schaal, mensen die me op staan te wachten in hotellobby's en bij gates op vliegvelden. En ik ben volwassen. Ik kan me niet voorstellen hoe het is om zo met aandacht te worden overvallen op zijn leeftijd. Het is intimiderend."

Haar 13-jarige collega Noah Schnapp reageerde op de tweets van Purser. "Dit is zo waar. We houden van al onze fans. Finn is de aardigste jongen die je ooit zal meemaken, we werken allemaal zo hard, we hebben af en toe ook even tijd voor onszelf nodig."