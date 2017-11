Patricia Paay 'stort in' na opnames Maestro

Paay heeft het nog steeds moeilijk met de affaire rond haar uitgelekte sekstape eerder dit jaar. "Ik hoop dat de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn begrijpen wat dit met je doet, verschrikkelijk", aldus de voormalig zangeres.

"Ik ga samen met een psycholoog aan een reset werken. Ik ben sterk en dat gaat mij lukken", laat ze zelfverzekerd weten.

In de uitzending van zondag moest Paay als tweede het deelnemersveld ruimen in Maestro. Het was voor het eerst dat ze weer in een groot programma te zien was sinds het uitlekken van de video. Wel gaf ze al interviews in Linda's Zomerweek en Jinek.