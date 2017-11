Monica Geuze en Lars Veldwijk ontsnapt aan gewapende overval

Dat meldt Quote na bevestiging van het management van Geuze en de directie van FC Groningen. De gewapende overval zou plaats hebben gevonden nadat het stel een bezoek had gebracht aan het casino.

Het management van de vlogster benadrukt tegenover het tijdschrift dat er geen mededelingen gedaan kunnen worden om het politieonderzoek niet te verstoren.

Geuze liet eerder al in een van haar vlogs weten dat zij en haar vriend iets heftigs hadden meegemaakt. "Er is iets gebeurd wat grote invloed heeft gehad op mij en Lars. Er is me geadviseerd om er nu niks over te zeggen", aldus de vlogster toentertijd.

De 22-jarige Geuze en de vier jaar oudere Veldwijk, die dit seizoen twee keer scoorde in de Eredivisie, zijn bijna een jaar samen. De vlogster had eerder een relatie met rapper Lil' Kleine.