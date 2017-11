Bobbi Eden denkt dat seksuele intimidatie weinig voorkomt in pornowereld

In gesprek met Het Parool vertelt de 37-jarige Eden over de verkrachting door een oud-collega, iets waar ze in haar boek ook al eens over schreef. "Het was buiten de set. De volgende dag had ik wel een scène met hem. Ik heb het nog gedaan ook. Achteraf denk je: had dit, had dat. Maar toen heb ik mijn mond niet opengetrokken."

Eden denkt dat ze bang was. "Zeker als pornoactrice, om niet serieus te worden genomen. Ik heb er lang last van gehad, maar heb het een plek weten te geven. Ik weet ook dat die jongen in Panama in een cel zit waar hij voorlopig niet meer uitkomt."

Volgens de voormalig pornoster is de porno-industrie in Los Angeles relatief klein en dus komen dergelijke dingen weinig voor. "Iedereen kent elkaar, het is een soort familie. In mijn tijd was bekend welke agenten niet deugden, die vermeed je. Ik denk oprecht dat er in Hollywood en ook de mode-industrie veel meer aan de hand is."

Eden denkt dat de trend om via de hashtag #MeToo ervaringen over seksuele intimidatie te delen, een "beetje uit de hand" loopt. "Straks is het zo dat het maken van een compliment al wordt beschouwd als seksuele intimidatie. Maar dat er aandacht is voor echte misstanden is goed, natuurlijk."