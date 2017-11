Lil' Kleine kreeg in een maand voor 4.000 euro aan boetes

"Ik had geen Park Mobile genomen en ook niet over nagedacht en hele harde snelheidsboetes, maar dan net een soort van 48 kilometer te hard. Dat is kut, maar ja nu let ik erop", aldus de 23-jarige rapper in gesprek met De Telegraaf.

Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, heeft nu apps op zijn telefoon geïnstalleerd zodat het hem niet nog een keer overkomt. Dronken achter het stuur zal hij ook niet betrapt worden: de rapper heeft een keer meegemaakt dat hij de auto instapte en zelf merkte dat hij echt niet op pad moest.

"Te lam zijn en in de auto stappen, om je vervolgens te realiseren dat je niet meer kan én mag rijden. Dus dan overnacht je maar in de auto ergens op de grachten."