George Clooney heeft acteergeld niet meer nodig

De regisseur geeft in het interview nog een andere verklaring. "Ik heb heel lang geacteerd, maar ik ben nu 56. Ik ben niet meer de kerel die het meisje krijgt aan het einde. Dat zou ik in ieder geval niet meer moeten zijn."

Clooney richt zich liever op het produceren en regisseren van films. "Acteren was wat ik deed om de huur te betalen. Maar ik heb net een tequilabedrijf verkocht voor een miljard, ik heb het geld niet nodig."

"Ik heb geld, dus ik kan de films maken die ik wil maken" stelt Clooney in het interview. "Als je kijkt waar ik de laatste jaren mee bezig ben, was het meeste daarvan niet tot stand gekomen als ik het niet had opgepakt. Niemand had Good Night, And Good Luck of Michael Clayton gemaakt, daar heb ik hard voor gevochten."

Tequila

De acteur startte in 2013 samen met zakenpartners Mike Meldeman en Rande Gerber tequilamerk Casamigos. Het idee voor het merk kregen Clooney en Gerber, de echtgenoot van Cindy Crawford, toen ze op vakantie in Mexico geen tequila konden vinden die hen aanstond.

In juni maakten de drie eigenaren bekend dat ze Casamigos voor een miljard dollar hadden verkocht aan het Europese drankbedrijf Diageo.