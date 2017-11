Kylie Jenner beschuldigt blog van fotomanipulatie 'babybuik'

"Als je foto's van mij gaat photoshoppen, let dan op de vervormingen in de achtergrond", liet Jenner de "paparazzi en blogs" weten bij een collage van de geplaatste beelden. "De tweede foto is duidelijk bewerkt."

Later werden de foto's uit haar tweet verwijderd, omdat de fotograaf beroep had gedaan op zijn auteursrecht.

Sinds eind september houden de geruchten aan dat de 20-jarige een baby verwacht met haar vriend Travis Scott. Zelf heeft de jongste dochter uit de Kardashian/Jenner-familie dat nieuws nog niet bevestigd.

Grote onthulling

X17 reageerde later op zondag op de aantijging van de realityster. De blog ontkent dat de foto's bewerkt zijn en schrijft: "We begrijpen helemaal dat Kylie doet alsof ze niet zwanger is, zodat ze door een tijdschrift of tv-show betaald kan krijgen voor de grote onthulling."

Tegen Jenner zegt de site: "Wees eens duidelijk over die babybuik, je fans zijn blij voor je."