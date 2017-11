'Tyrese Gibson kreeg miljoenen van Will Smith en Jada Pinkett-Smith'

In het bericht schrijft Gibson dat het acteurskoppel hem daarbij wel heeft gevraagd van sociale media weg te blijven.

Later plaatste de acteur een nieuw bericht waarin hij de Smiths bedankte, maar het bedrag niet meer noemde. Daarbij postte hij een foto waarop hij zijn telefoon toont. Op het scherm was te zien dat hij op dat moment in gesprek is met 'Actrice Jada Pinkett Smith'.

Later was dat tweede bericht weer verdwenen en keerde de oorspronkelijke post terug, inclusief het bedrag.

Gibson heeft de laatste tijd vaak van zich laten horen op sociale media. Daarbij richtte hij zijn pijlen in eerste instantie vooral op Fast And Furious-collega Dwayne 'The Rock' Johnson, die een spinoff van de filmreeks gaat maken. Gibson was daar woedend over en liet onder meer weten dat als Johnson zou terugkeren, hij niet meer te zien zou zijn in de autoracefilms.

Hij beschuldigde zijn collega ervan aan zijn inkomsten te komen, aangezien de komende Fast And Furious-film is uitgesteld in verband met de spin-off.

Huiselijk geweld

Ook liet de acteur zich meerdere keren uit over zijn juridische strijd met ex-vrouw Norma Mitchell Gibson, de moeder van zijn 10-jarige dochter Shayla. Gibson mag het meisje momenteel niet zien, omdat haar moeder beweert dat hij haar fysiek heeft mishandeld. De acteur zou tijdens hun huwelijk ook zijn ex geslagen hebben, onder andere toen zij zwanger was.

Mitchell Gibson heeft in rechtbankpapieren aangegeven dat ze bereid is de band tussen Gibson en zijn dochter te herstellen, als hij zich laat behandelen voor de bipolaire stoornis die volgens haar bij hem gediagnosticeerd is.