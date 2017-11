Lamar Odom stort in elkaar tijdens stapavond

In een filmpje dat TMZ publiceerde, is te zien hoe beveiligingspersoneel van club Bootsy Bellows Odom weer op de bank helpen. Hij is bij bewustzijn, maar lijkt verdwaasd. Degene die de beelden maakte, vertelde ook aan de website dat de oud-basketballer al uren aan het drinken was toen hij onderuit ging.

Odoms problemen met drank en drugs waren de reden dat Khloé Kardashian eind 2013 een scheiding aanvroeg. Ze liet die procedure stilleggen toen Odom in oktober van 2015 in een coma raakte, nadat hij dagenlang had gefeest in een bordeel in Nevada.

De oud-atleet overleefde meerdere toevallen en een hartaanval en ging naar een afkickkliniek. In 2016 werd hij gefotografeerd terwijl hij alcohol dronk, waarop de realityster definitief een echtscheiding aanvroeg.

Uitdroging

Volgens de woordvoerder van Odom waren zijn problemen in de club zaterdagnacht het gevolg van uitdroging. "Het gaat geweldig met Lamar. Hij was vannacht uitgedroogd en het was heel erg warm in de club", verklaarde ze zondag tegenover Us Weekly. "Hij had er die dag een flinke training op zitten en had niet genoeg gedronken."