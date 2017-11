Beau van Erven Dorens heeft het zwaar tijdens New York Marathon

Ruim 51.000 hardlopers gingen rond 16.00 uur Nederlandse tijd van start. De 46-jarige Van Erven Dorens had van tevoren aangegeven voor de tijd van 3 uur en 45 minuten te gaan. Vier jaar geleden liep hij zijn snelste tijd, ook bij de marathon van New York. Hij deed er toen 3 uur en 50 minuten over.

Het leek zondag allemaal volgens de planning te gaan, maar op Instagram schrijft de presentator dat hij op 25 kilometer compleet instortte. "Werd zwart voor mijn ogen en moest bijna overgeven", aldus Van Erven Dorens.

De marathon was zwaar beveiligd. De veiligheidsmaatregelen werden flink opgeschroefd na de aanslag in Manhattan, eerder deze week. Bewapende politieteams, scherpschutters, politiehonden, helikopters en barricades in de vorm van vrachtwagens met laadbakken vol zand moesten de renners beschermen.

Eetstoornissen

Met zijn deelname heeft Van Erven Dorens geld opgehaald voor het goede doel van Leontien Zijlaard-van Moorsel. De stichting van de oud-wielrenster zet zich in voor de strijd tegen eetstoornissen. In totaal is er voor ruim 150.000 euro bij elkaar gelopen in voor de stichting.

Het is al de achtste keer dat Van Erven Dorens een marathon loopt. En het eerste dat hij nu gaat doen is een biertje pakken. Op de website van Vereniging Het Verschil liet hij weten het liefst een pilsje te drinken na een marathon.