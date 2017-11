Presentator Ajouad El Miloudi verwikkeld in ruzie met omstreden vlogger

Dat schrijft De Telegraaf.

Vorig weekend kwamen de twee elkaar tegen voor een koffiehuis in Amsterdam. Daar zou het tot een handgemeen zijn gekomen. De verhalen over wat er gebeurde lopen uiteen. Volgens de vlogger zou El Miloudi hem uit het niets zijn gevolgd en vervolgens hebben geslagen. Zijn uitleg is dat de presentator "gekwetst" is door zijn kritiek op het programma Van Kaaskop tot Mocro, het televisieprogramma dat El Miloudi presenteert.

"Ik heb eerder mijn mening over dat programma gegeven. Ik snap wel waarom dat pijn doet: dat soort Marokkaantjes, die de billen likken van de witte elite, krijgt weerstand van mensen zoals ik", zegt Ouaali in een filmpje op Facebook.

De advocaat van El Miloudi stelt in De Telegraaf echter dat El Miloudi tijdens het handgemeen in Amsterdam door de vlogger werd aangesproken. Ouaali zou in dat gesprek de presentator een "vieze jood" hebben genoemd.

Afpersing

Kort na de ontmoeting in Amsterdam zou El Miloudi, ook bekend van zijn deelname aan het televisieprogramma Wie is de Mol, gedwongen zijn om 5.000 euro te betalen aan Ouaali. Toen hij dat niet deed, werd het filmpje online gezet. Volgens advocaat Kasem wordt in het filmpje onder meer een nep-sms van El Miloudi getoond, waarin onder andere staat: "Als je aangifte doet dan zullen mijn mensen jou letterlijk kapot maken."

In datzelfde filmpje stelt Ouaali dat El Miloudi in een later gesprek een vuurwapen tegen zijn zij zou hebben gehouden.

'Triest figuur'

El Miloudi, die momenteel op reis is voor tv-opnames, spreekt in een reactie tegen de krant van een "triest figuur". Hij hoopt dat juridische stappen voorkomen dat nog meer mensen door Ouaali worden afgeperst.

De vlogger is omstreden vanwege uitspraken over bijvoorbeeld Abdelhak Nouri. Zo noemde hij de hersendood van de Ajax-speler "de schuld van Ajax", omdat de club de speler volgens hem drugs toediende om zijn spel te optimaliseren. Ook plaatste hij in het verleden een oproep om Israëlische toeristen in Nederland "total loss te slaan".