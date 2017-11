Ook zoon Richard Dreyfuss beschuldigt Kevin Spacey van seksueel misbruik

Dreyfuss was achttien toen hij bij zijn geslachtsdeel werd gegrepen door de gevallen House of Cards-acteur, vertelt hij aan BuzzFeed.

Negen jaar geleden werkten Richard Dreyfuss vader en Spacey samen aan het Londense theaterstuk Complicit. Spacey regisseerde de voorstelling en Dreyfuss speelde de hoofdrol. Het incident gebeurde toen Harry met zijn vader was meegekomen naar Spaceys appartement om daar het script te oefenen.

Niet verlegen

Toen zijn vader even naar het toilet was, zou Spacey Dreyfuss' hand hebben vastgepakt en tegen hem hebben gezegd dat hij niet verlegen moest zijn. "Kort daarna begon mijn vader met het oefenen van zijn tekst. Hij liep de kamer door terwijl ik op de bank zat. Kevin ging naast mij zitten en plaatste zijn hand op mijn dijbeen."

"Een paar keer stond ik op en ging ergens anders zitten, steeds kwam Spacey mij achterna en steeds legde hij zijn hand op mijn been. Steeds ging zijn hand verder richting mijn kruis, totdat hij mijn geslachtsdeel vasthield. Mijn vader ging op in het lezen van het script en had niets door."

Lange tijd probeerde Dreyfuss het af te doen als een grap. De grote Kevin Spacey probeerde hem te versieren. Maar het Harvey Weinstein-schandaal opende zijn ogen. ''Door alle reacties besefte ik dat er niks leuks was aan mijn verhaal. Het was geen grap'', aldus Dreyfuss.

Walgelijk

''Doordat zoveel vrouwen die ik kende hun verhaal deden over misbruik, begon ik in te zien hoe belangrijk het is dat ik mijn stem voeg bij de mensen die een betere wereld eisen. Een wereld waarin machtige mannen zich niet langer veilig voelen om dit te doen, of iets veel ergers. Als ik er nu op terugkijk, vind ik het het walgelijkst hoe veilig Kevin zich voelde om dit te doen. Hij wist dat hij mij kon betasten in het bijzijn van mijn vader en dat ik geen woord zou zeggen. Hij wist dat ik er de moed er niet voor zou hebben.''